THY- Euroleague
0553 313 94 23

Hatay'da El Kaide operasyonu: 17 gözaltı

Hatay'ın İskenderun, Kırıkhan ve Belen ilçelerinde saptanan evlere düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü El Kaide mensubu 17 kişi gözaltına alındı.

11 Aralık 2018 Salı 15:14
Hatay'da El Kaide operasyonu: 17 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör örgütü El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapmış El Kaide üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. İskenderun, Kırıkhan ve Belen ilçelerinde saptanan evlere, Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda, 17 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan 1 şüpheli, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. 16 şüphelinin sorgusu sürerken, örgüte yönelik operasyonlara devam edildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 15:14
  1. Hatay
  2. El Kaide operasyonu
  3. Gözaltılar var

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail güçlerinin WAFA baskını protesto edildi
    1. İsrail güçlerinin WAFA baskını..
    2. Vatandaşlar, oy istemeye gelen adayı..
    3. FETÖ'den hapis cezasıyla aranan..
    4. AK Parti Çankırı ilçe belediye başkan..
    5. İşte CHP'li belediyelerin başarısı!
    6. Protezlerine kavuşan Suriyeli Maya,..
    7. Polis hiç kimsenin gözünün yaşına..
    8. Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı..
    9. Emniyet Müdürünü vuran saldırgan polis..
    10. GÜNCELLEME - Kocaeli'de "Like"..
    11. İhtiyaç sahipleri için 400 soba bağışı
    12. AK Parti MKYK toplantısı başladı
    13. İran'daki sokak gösterilerine 10 yıl..
    14. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    15. TCMB döviz kurları
    16. Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da..
    17. Sıkı topuz saça zarar veriyor
    18. Macron'un vaatleri sarı yeleklileri..
    19. CHP MYK toplantısı
    20. AK Parti MKYK toplantısı başladı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var