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Aktüel

Hatay'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

2020-04-23 22:47:24 -
Hatay'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'da 5 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 6 ay hapis ve 3 bin 740 lira para cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Çay Mahallesi'nde yaya olarak durdukları U.D'nin GBT sorgulamasında, 5 farklı suçtan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve 3 bin 740 lira para cezası bulunduğunu tespit etti.

Açık cezaevi firarisi hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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