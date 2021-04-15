  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Hatay'da büyük operasyon: 46 kişi yakalandı
Yerel

Hatay'da büyük operasyon: 46 kişi yakalandı

Hatay'da düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucum madde ele geçirilirken, 46 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 14:14:00 -
Hatay'da büyük operasyon: 46 kişi yakalandı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan 46 şahıs hakkında adli işlemler yapıldı. 2 şahıstan 2 adet av tüfeği ve bu tüfeklere ait 13 adet kartuş, ayrıca 8 adet tabanca fişeği ele geçirilirken, gerekli yasal işlemler için ilgili birime teslim edildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 3 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan operasyonlarda 558,30 gram sentetik kannabinoid, 1,32 gram eroin, 35 adet captagon hap, 1,79 gram metamfetamin, 5,64 gram esrar, 100 gram esrar tohumu, 21 adet dişi hint keneviri, 0,55 gram uyuşturucu üretiminde kullanılan AMG ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AstraZeneca kullanımını durdurduk derken yere yığıldı
Dünya

AstraZeneca kullanımını durdurduk derken yere yığıldı

Danimarka'da İlaç Ajansı’nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen, Astrazeneca aşısının kan pıhtılaşma sebebiyle durdurulduğunun açıkl..
Bölgede gerilim tırmandı! Patriotları vurdular
Dünya

Bölgede gerilim tırmandı! Patriotları vurdular

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde yer alan Patriot hava savunma sistemlerini vurdu.
Darbeci amiraller kovuldu
Gündem

Darbeci amiraller kovuldu

Gece yarısı yayınladıkları ihanet bildirisiyle anayasal düzene meydana okuyup, milli iradeyi darbeyle tehdit eden 104 amiral eskisinden 5’in..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay