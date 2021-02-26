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Yerel Hatay'da bu binayı gören bir daha bakıyor
Yerel

Hatay'da bu binayı gören bir daha bakıyor

Hatay'da mimari yapısıyla dikkat çeken 6 katlı binanın eğik olması görenleri hayrete düşürüyor. İlçenin adı olan Kırıkhan'ı temsil etmesi için, 'kırık gibi' gösterilen binanın balkonları insanlarda çökecekmiş hissi uyandırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 10:16:00 -
Hatay'da bu binayı gören bir daha bakıyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan ve mimarı yapısı ile dikkat çeken 6 katlı binanın balkonlarının eğik olması görenleri hayrete düşürüyor.

Binanın mimarı, yaptığı açıklamada, Kırıkhan Apartmanı'nı yaptıklarını belirterek, "İlçede Kırıkhan'ı temsil eden bir binanın olmaması üzerine bu maksatla binamızı kırık bina gibi gösterdik. Bundan dolayı bu binanın ismini Kırıkhan Apartmanı koyduk" dedi.

"Üzerlerine devrilmesin diye altından geçmiyorlar"

Bu binanın yapılışında ilginç anıları olduğunu anlatan mimar, "Bir müşterimiz 'neden böyle bir bina yaptınız sizin bu bina çökmeye başladı 6 yıl geçmesine rağmen' dedi. Bu binanın çöktüğünü düşünenler var. Yine yaşlı bir teyze torunu ile kaldırımdan geçerken binanın balkonlarının eğri olduğunu görüp kaldırımdan yola geçtiler üzerimize devrilmesin diye. Buna benzer birçok anımız oldu. Binamız Türkiye'de tek balkonları yamuk binadır" ifadelerini kullandı.

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