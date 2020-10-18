Hatay'da bir orman yangını daha
Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın orman yangını çıkardığı Hatay'dan bir haber daha geldi. Amanos Dağları eteklerinde yangın çıktığı belirtildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları eteğindeki Çat köyü mevkiinde orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye iş makinası ve söndürme ekipleri sevk edildi.
Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında bu sabah 2 silahlı PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği Dörtyol ilçesi kırsalında yangın ihbarı ulaştı. Amanos Dağları eteğindeki Çat köyü kırsalındaki orman yangını ihbarı üzerine bölgeye 15 arozöz -5 su tankı- 1 dozer ve yangın savaşçıları olarak adlandırılan söndürme ekipleri hareket etti.
Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre İş Makinaları yangın bölgesine yol açmaya çalışırken 1 yangın söndürme helikopterinin de bölgede çalışmaya başladığı öğrenildi.
Kaynak: Sabah gazetesi