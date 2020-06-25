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Aktüel

Hatay'da "bedensel engelli gibi davranan" dilenci yakalandı

Para cezası verilen ve belediyeye yürüyerek giden dilenci, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-06-25 13:08:57 -
Hatay'da "bedensel engelli gibi davranan" dilenci yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'da "bedensel engelli gibi davranan" dilenci, yakalandıktan sonra belediyeye yürüyerek gitti.

Büyükşehir belediyesi sivil zabıta ekipleri, bir kişinin Yavuz Selim Caddesi'nde koltuk değneğiyle dilendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplere yakalanan ve 187 lira idari para cezası uygulanan dilenci, koltuk değneğini bıraktı ve belediyeye yürüyerek gitti.

Dilencinin yürüyerek belediye gitmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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