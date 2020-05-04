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Aktüel

Hatay'da balkondan düşen adam hayatını kaybetti

Metin Tertemiz'in manken, sunucu ve oyuncu Simge Tertemiz'in babası olduğu öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:33:28 -
Hatay'da balkondan düşen adam hayatını kaybetti

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir binanın 4. katındaki balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.

Metin Tertemiz (60), Yenişehir Mahallesi'ndeki evinin balkonundan dengesini kaybederek aşağı düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrollerde Tertemiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Tertemiz'in cesedi incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Metin Tertemiz'in manken, sunucu ve oyuncu Simge Tertemiz'in babası olduğu öğrenildi.


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