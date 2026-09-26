Hatay'da asrın felaketinden bu yana inşa edilen 135'inci cami ibadete açıldı

Hatay'da depremin ardından inşa edilen 135'inci cami olan Akcurun Mahalle Camii, Antakya ilçesi Akcurun Mahallesi'nde Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve vatandaşların katılımıyla ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da büyük bir yıkım yaşanmış, yüzlerce bina zarar görmüştü. Depremlerin ardından bölgenin yeniden inşa ve ihya süreci için çalışmalara başlanmıştı. Hatay Valiliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde, depremde kullanılamaz hale gelen camilerin yerine yenilerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan mahallelere cami inşası için harekete geçilmişti.

135 cami, 51 Kur'an kursu ve 13 Diyanet Gençlik Merkezi hizmete girdi

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşanan kentte inşası tamamlanan 135 cami, 51 Kur'an kursu ve 13 Diyanet Gençlik Merkezi hizmete açıldı. 36 caminin de imar ve inşa çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Vali Masatlı: "Camiler, mahallelerimizin ortak buluşma noktasıdır"

Açılışta konuşan Vali Masatlı, "6 Şubat asrın felaketinden sonra 135'inci camimizin açılışının mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Tabii 6 Şubat felaketiyle birlikte konutlarımız, iş yerlerimiz, sağlık kurumlarımız, eğitim kurumlarımız da dahil şehrimizin hemen hemen her tarafında çok ağır yaralar oluştu. Bunlardan bir tanesi de ibadethanelerimizdi" dedi.

Masatlı, 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başkanlığında bu zamana kadar dünyanın pek şahit olmadığı bir ihya, inşa ve imar çalışmasına" koyulduklarını belirtti. Vali, "Bir seferberlik ruhu içerisinde yapılan bu çalışmaların da şu anda sonuçlarını alıyoruz. Bugün 135'inci camimizi hizmete aldık. Diğer taraftan 51 tane Kur'an kursumuzu ve 13 tane gençlik merkezimizi de gençlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olduk" ifadelerini kullandı.

Camileri yalnızca bir bina olarak görmediklerini vurgulayan Masatlı, "Camiler, mahallelerimizin ortak buluşma noktasıdır. İnsanlarımızın omuz omuza vererek saf tuttuğu, Kur'an'ın okunduğu, ezanların yükseldiği ve insanlarımızın ellerini açarak Allah'a niyazda bulunduğu yerlerdir" dedi.

Şehrin her yanı ve yönüyle yeniden inşa edilip ihya edilirken dini tesislerin ve dini kurumların da yeniden inşa edildiğini kaydeden Masatlı, çalışmalara önderlik eden başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm bakanlara, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve caminin yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti. Masatlı, konuşmasını "Camimiz hayırlı olsun" sözleriyle tamamladı.