Hatay'da 85 yaşındaki Yıldız yaklaşık 35 yıldır pedalda: 'Pedal çevirmeye doyum olmaz'

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Aşağıoba Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Hacı Bayram Yıldız, ulaşımını yaklaşık 35 yıldır bisikletle sağlıyor. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre işine, camiye ve çevre mahallelere pedal çevirerek giden Yıldız, günde yaklaşık 20 kilometre yol katediyor.

Sağlığını bisiklet sürmeye borçlu olduğunu söyleyen Yıldız, tercihini "Ne mazot derdi var ne gaz, pedal çevirmeye doyum olmaz" sözleriyle anlatıyor.

Kızı iki kez bisiklet hediye etti

1958 yılında Elazığ'dan Hatay'a geldiklerini anlatan Yıldız, bisikletten önce bir dönem taksi kullandı: "Evvelce bir taksi aldım ve bindim. Baktım ki mazot masrafı ve kaza riski var ardından bisiklet aldım."

Okuttuğu kızı, mezun olduğunda ilk aylığıyla babasına bisiklet aldı. Yıllar sonra aynı kızı emekli olunca, çürüyen ilk bisikletin yerine yenisini aldı. Yıldız, "Yılı hatırlamıyorum ama okulunu bitirdiğinde, ilk aylığından bana bisiklet almıştı" dedi.

Çevresinin tepkisini ise şöyle aktarıyor: "Zaten herkes beni görüp, 'Vallahi gençsin daha' diyorlar. Ben de '85 yaşındayım' diyorum." Yıldız'a göre çevresindekiler, onun genç ve diri kalmasını bisiklet kullanmasına bağlıyor.

"Geçen gün saydım, bisikletle 19 kilometre gittim"

Su tesisatçılığı ve inşaat işleri de yapan Yıldız, çalışma düzenini şöyle anlattı: "Biri, 'Musluğum bozuldu, gel aşağıya' diyor. Gidiyorum, yapıyorum ve geri dönüyorum."

Her gün camiye de bisikletle giden Yıldız, günlük mesafenin hesabını verdi: "Buraya 5 dakikada geliyorum, yaklaşık 1,5 kilometre. Namaza geliyorum, buradan da gidiyorum. Toplam 3 kilometre. Sadece camiye gidip gelmem bile yaklaşık 6 kilometre oluyor. Köye gidip geldiğimde de hemen hemen 4 kilometre yapıyorum. Toplam 10 kilometre. Geçen gün saydım, bisikletle 19 kilometre gittim. Buradan üniversiteye kadar bile gidip geldim."

Yaşıtlarının "sıra sana geldi" sözüne espriyle karşılık veriyor: "Yok, daha 100 yaşımı doldurmadım, 100 yaşımı doldurmadan ölmeyeceğim." Yıldız, annesinin 104 yaşında öldüğünü söyledi.