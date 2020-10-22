Hatay'da 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ve Arsuz ilçelerinde, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Jandarma ekipleri, Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi ile Arsuz ilçesi Kale Mahallesi'ndeki 13 hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.
Adresleri belirlenen şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.