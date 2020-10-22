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Aktüel Hatay'da 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Hatay'da 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:16:58 -
Hatay'da 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ve Arsuz ilçelerinde, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi ile Arsuz ilçesi Kale Mahallesi'ndeki 13 hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Adresleri belirlenen şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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