Hatay'da 32 torbacı enselendi Hatay'ın iki ilçesinde, "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında 32 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren fiziki ve teknik takip sonrasında Antakya ve İskenderun'da bazı adreslere operasyon düzenledi. Ele geçirilenler Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 270 gram eroin, 1 kilo 156 gram esrar, bin 975 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 32 şüpheli gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.