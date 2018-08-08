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Hatay'da 30 kilo patlayıcı ele geçirildi!

MİT ve Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda, terör örgütü PKK-PYD/YPG'nin Suriye'den getirdiği ileri sürülen yüklü miktarda patlayıcıyı ele geçirdi

08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:14
Hatay'da 30 kilo patlayıcı ele geçirildi!

Hatay'da MİT ve Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda, terör örgütü PKK-PYD/YPG'nin Suriye'den getirdiği ileri sürülen yüklü miktarda patlayıcıyı batı illerine götürüp eylemlerde kullanacağı bilgisini elde etti. Bunun üzerine ekipler, patlayıcı madde yüklü olduğu belirlenen 33 MC 897 plakalı hafif ticari araç ile ona önden giderek gözcülük yapan 31 SAA 184 plakalı otomobili Hassa-Gaziantep Karayolu'nda durdurdu.

25 KG TNT PATLAYICI

Hafif ticari araç içerisinde yapılan aramalarda 25 kilogram TNT patlayıcı madde ele geçirildi. İki araçta bulunan Suriye uyruklu Ahmad K., Ömer A. ve Ali A. gözaltına alındı. Ali A.'nın evinde yapılan aramada ise 5 kilogram patlayıcı daha ele geçirildi.

Araştırmalar sonucu evinde de patlayıcı madde bulunan Ali A. ile irtibatlı olduğu belirlenen Suriye uyruklu Hasan G. de gözaltına alındı. 4 zanlının Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgularının devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:14
  1. Hatay
  2. Gaziantep
  3. patlayıcı
  4. hata
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