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Yerel Hatay'da 3 işçinin öldüğü kazadan sağ çıktı
Yerel

Hatay'da 3 işçinin öldüğü kazadan sağ çıktı

Amanos Dağları eteklerinde 3 kişinin öldüğü kazada, taş ocağı işçisi Muhammed Avad, uçuruma düşen kamyonetten son anda atlayarak yaralı kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 11:18:00 -
Hatay'da 3 işçinin öldüğü kazadan sağ çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Karayılan Mahallesi Saylak Tepe mevkisinde kaza olayı meydana geldi.

Amanos Dağları eteğindeki taş ocağında çalışan işçileri taşıyan 33 AVZ 915 plakalı kamyonet, aşırı yağış ve sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonetten atlayıp kurtuldu

Arama- kurtarma çalışması başlatan ekipler, uçuruma düşmeden son anda kamyonetten atladığı belirlenen Suriye uyruklu Muhammed Avad'ı (27) yaralı halde buldu. Avad, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 kişi öldü

Ekipler, hurdaya dönen kamyonete vadi tabanında ulaştı. Kamyonette yolculuk yapanlardan Faruk Halis'in (52) cesedi araç yakınlarında bulundu.

Araçtaki diğer işçiler Bekir Pişkin (45) ile Vedat Kundakçı'ya (42) ise ulaşamadı.

Sağanak ve sisin etkili olduğu bölgede sel ve heyelan riski bulunduğu için arama çalışmalarına 23.30'da ara verildi.

Sabah havanın aydınlanmasıyla yeniden başlatılan çalışmada, Pişkin ve Kundakçı'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Soruşturma sürüyor

Vinçle vadi tabanından çıkarılan cesetler, otopsi için morga kaldırıldı. İşçilerin cenazeleri, otopsinin ardından memleketlerine gönderildi.

DHA'nın haberine göre; kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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