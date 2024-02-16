Hatay'da 256 deprem konutunun anahtarı teslim edildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki iktidar, depremzede vatandaşların yaralarını sarmayı sürdürüyor.

Hatay’ın Payas ilçesinde 1 Mart 2023 yılında başlayan TOKİ konutlarının inşası 1 Kasım 2023'te tamamlanmıştı. Payas ilçesinde 1. etap afet konutlarında hak sahibi belirlenen 256 afetzede vatandaşa, Hatay Valiliği tarafından anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

Afet konutlarının anahtar teslim törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, bürokratlar ve hak sahipleri katıldı.

'Büyük yol kat ettik'

Törende konuşan Vali Masatlı, “Asırların felaketinden sonra 80 binden fazla binanın yıkımını gerçekleştirdik. Bağımsız bölüm olarak bakarsak yaklaşık 270 binden fazla konut ve iş yeri yıkımını yaptık. Uzun bir süre yıkımı konuştuk ancak şimdi 9. kez şehrimizi kurmayı konuşuyoruz. Sağlıktan eğitime, esnafımıza destekten kalıcı konutların yapımında kısa zamanda tüm alan ve sektörlerde büyük bir yol katlettik” dedi.

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Vali Masatlı, sözlerine şöyle devam etti:

“Payas ilçemizde 698 hak sahibimizin çekilen kura ile yeni evleri belirlendi. Bugünde hak sahipliği belirlenen 256 konutumuzun anahtar teslimini gerçekleştirmek için buradayız. Vatandaşlarımıza yeni evlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını ve yeni evlerinde çok mutlu olmalarını temenni ediyorum. Devlet millet el ele Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha güzel Hatay’ımıza kavuşacağımıza inancımızın tam olduğunu belirtmek istiyorum”