Hatay’da 25 hektar orman ve zeytinlik alan zarar gördü Hatay’ın Hassa ilçesinde çıkan yangında 25 hektar orman ve zeytinlik alan zarar gördü.

Hatay’ın Hassa ilçesinde çıkan yangında 25 hektar orman ve zeytinlik alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Akbez Mahallesi’nde bulunan ormanlık arazideki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 5 itfaiye. 14 arazöz, 2 iş makinesi ve 2 helikopter ile müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında 25 hektar orman ve zeytinlik alan zarar gördü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.