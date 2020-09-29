Hatay'da 10 suçtan aranan zanlı Antalya'da sahte kimlikle yakalandı
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 10 suçtan aranan zanlı, Antalya'da gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silahla yaralama, uyuşturucu ticareti, mala zarar verme ve tehdit gibi 10 suçtan aranan B.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu Antalya'da olduğu belirlenen B.Y, saklandığı adreste sahte kimlikle yakalandı.
B.Y. işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.