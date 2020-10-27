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Aktüel Hatay Valisi Rahmi Doğan yaralanan güvenlik güçlerini hastanede ziyaret etti
Aktüel

Hatay Valisi Rahmi Doğan yaralanan güvenlik güçlerini hastanede ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-10-27 01:12:14 -
Hatay Valisi Rahmi Doğan yaralanan güvenlik güçlerini hastanede ziyaret etti

HATAY (AA) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama sonrası gerçekleştirilen operasyonda yaralanan güvenlik güçlerini hastanede ziyaret etti.

Vali Doğan ve beraberindeki heyet, kentteki patlamanın olduğu yerde inceleme yaptı.

Daha sonra İskenderun Devlet Hastanesine geçen Doğan, yaralanan güvenlik güçleri hakkında hastane yetkililerinden bilgi alarak yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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