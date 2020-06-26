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Hatay Valisi Doğan, AA Adana Bölge Müdürü Firik'i kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-06-26 14:25:00 -
Hatay Valisi Doğan, AA Adana Bölge Müdürü Firik'i kabul etti

HATAY (AA) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i kabul etti.

Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Firik de AA'nın çalışmaları hakkında Doğan'a bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Firik, Vali Doğan'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.

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