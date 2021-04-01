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Dünya Hatay Valiliği: Afrin'de 2 kadın canlı bomba etkisiz hale getirildi
Dünya

Hatay Valiliği: Afrin'de 2 kadın canlı bomba etkisiz hale getirildi

Afrin'de sivil halkın yoğun olduğu bölgede kendini patlatmak isteyen PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 2 kadın canlı bomba etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 20:32:00 - 2021-04-01 21:41:26

Hatay Valiliği, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'li 2 canlı bombanın güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İki kadın canlı bomba yakalandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörden arındırdığı Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde PKK/YPG üyesi iki kadın canlı bomba, üzerlerindeki bombalarla yakalandı.

PKK/YPG üyesi iki kadın canlı bombanın Afrin'e geldiği bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, çalışma başlattı. Emniyet Güçleri, fiziki takibin ardından eylem hazırlığındaki kadınları Villa Caddesi'nde üzerlerindeki bombalarla birlikte yakaladı.

 

Çevrede alınan sıkı önlemlerin ardından bölgeye sevk edilen bomba imha ekipleri, büyük bir titizlikle kadınların üzerinden bombaları çıkardı. Ele geçirilen bombaların, imha edildiği duyuruldu.

Polislerin dikkati faciayı önledi

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Saat 16.30 sıralarında Afrin’de sivil halkın yoğun olduğu bölgede emniyet güçlerinin dikkati sayesinde PPK/YPG terör örgütü mensubu 2 kadın canlı bomba, eylem yapmadan önce yapılan operasyon ile etkisiz hale getirilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

 

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