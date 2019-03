Hatay seçim sonuçları 2019 Cumhur İttifakı Milet ittifakı oy oranları Seçim 2019 Hatay ilçe sonuçları

Hatay geneli Hatay ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 son dakika. İlçe ilçe 2019 Hatay yerel seçim sonuçlarını buradan takip edebilirsiniz. YSK 2019 yerel seçim sonuçları partilere göre Hatay il ve ilçeler yerel seçim sonuçlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hatay büyükşehir 2019 yerel seçim sonuçları, 2019 Hatay seçim sonuçları YSK. 2019 yerel seçim Hatay ilçe sonuçları canlı olarak an be an takip edebilirsiniz. Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti’nin Hatay Büyükşehir belediye başkan adayları İbrahim Güler ile Millet İttifakı’nın CHP adayı Lütfü Savaş’ın kıyasıya yarıştığı Hatay 2019 yerel seçim sonuçlarına göre Eskişehir büyükşehiri kim kazandı? 2019 Tepebaşı yerel seçim sonuçları, Hatay Defne yerel seçim sonuçları 2019, Hatay Dörtyol yerel seçim sonuçları 2019, Akdeniz yerel seçim sonuçları 2019 son dakika. İşte Hatay Büyükşehir ve Hayat ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için seçmenler sandık başında. 57 milyon seçmen yarın 194 bin 390 sandıkta tercihini ortaya koyacak. Bu seçimde sadece büyükşehir, il, ilçe, belde ve köyleri yönetecek isimler değil aynı zamanda Türkiye’nin bekası oylanacak. Bebek katili eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP seçimlere başta İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok il ve ilçelerde CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin (Millet ittifakı) adaylarını destekleme kararı verdi. Terör partisi HDP ise buna karşılık belediye meclis üyesi listelerinde Kandil’den gelen talimatlar doğrultusunda HDP/PKK'lı isimlere listelerde yer verdi. Millet ittifakının belediye meclis üyesi listelerinde CHP 229, Saadet Partisi 82, İYİ Parti ise terörle ilgili kaydı olan 29 ismi yer aldı. Bu ve bunun gibi tablolar kamuoyunun gözü önünde olmasına rağmen hem CHP, hem İYİ Parti hem de Saadet Partisi, HDP ile yapılan ittifakı kabul etmedi. İşte kirli ittifakların yapıldığı bir ortamda vatandaş sandık başına gitti.

31 Mart yerel seçimlerinde Hatay sonuçları kilit bir rol oynayacak. Hatay seçim sonuçları, Hatay Belediye Başkanlığı seçiminde partilerin oy oranları sürekli güncellenen sayfamızda. Cumhur İttifakı'nın Ak Partili İbrahim Güler'le, Millet İttifakı'nın ise CHP'li Lütfü Savaş'la yarışacağı Hatay'da yerel seçim sonuçlarını son dakika an be an buradan takip edebilirsiniz. Akdeniz Bölgesinin önemli büyükşehirlerinden biri olan Hatay yerel seçim sonuçları merak ediliyor. Hatay Cumhur İttifakı oy oranı, Millet İttifakı oy oranı son dakika ne durumda? 31 Mart 2019 Hatay yerel seçim sonuçlar, Hatay Cumhur İttifakı Millet İttifakı oy oranları ve ilçe ilçe kazanan parti ve adaylar yeniakit’den an be an takip edebilirsiniz. 2019 seçim partilerin ittifak yapmalarına sahne oldu. Partilerin özellikle büyükşehirlerde ittifak yaparak seçimlere girmesiyle birlikte Cumhur İttifakı (AK Parti-MHP) Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti-HDP) oy oranları son dakika merak konusu. Hatay büyükşehir belediye başkanlığı için Cumhur İttifakı (AK Parti MHP) AK Partili İbrahim Güler'le, Millet İttifakı (CHP İyi Parti) ise CHP'li Lütfü Savaş yarışmakta. 31 Mart Hatay yerel seçim sonuçları, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP oy oranları, ilçe ilçe Hatay seçim sonuçları sürekli güncelenen haberlerimizde.

Hatay ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 son dakika

YSK Hatay seçim sonuçları. AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. YSK Hatay büyükşehir yerel seçim sonuçları 2019. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı.

Hatay büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Hatay Büyükşehir belediye başkan adayı İbrahim Güler (Cumhur İttifakı),

CHP Hatay Büyükşehir belediye başkan adayı Lütfü Savaş,

Vatan Partisi Hatay Büyükşehir belediye başkan adayı Yunus Özgür Yıldırım oldu.

Hatay AK Parti ilçe belediye başkan adayları

Antakya’ya İzzettin Yılmaz, İskenderun’a Mehmet Fatih Tosyalı, Defne’ye Ferit Oflazoğlu, Altınözü’ne Rıfat Sarı, Kırıkhan’a Ayhan Yavuz, Arsuz’a Necmi Bozkurt, Erzin’e Hüseyin Gökçe, Hassa’ya Mehmet Karataş, Reyhanlı’ya Mehmet Hacıoğlu, Samandağ’a Erdoğan Ray, Yayladağı’na Mustafa Sayın ve Payas’a da Bekir Altan aday gösterildi.

CHP Hatay ilçe belediye başkan adayları

Hatay Reyhanlı Belediye Başkan adayı: Nihat DağHatay Payas Belediye Başkan adayı: Ali OğuzHatay Arsuz - Asaf güvenHatay Kumlu -Rıfat Akkuyu Hatay Yalvaç - Erkan ünal Kaynak: 2019 Hatay Belediye başkan adayları belli oldu – 2019 Hatay yerel seçim adayları

Hatay 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Lütfü Savaş % 41

AK Parti Sadullah Ergin % 40

MHP adayı Mete Aslan % 15

İskenderun belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 37

CHP % 35

MHP % 23

Altınözü belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 65

MHP % 22

CHP % 10

SP % 1

Arsuz belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 66

AK Parti % 17

MHP % 10

DSP % 2

Belen belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 48

MHP % 43

CHP % 6

Dörtyol belediyesi 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 39

AK Parti % 37

CHP % 15

HDP % 5

Hatay 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 35.72

CHP % 30.96

MHP % 14.64

HDP % 10.83

İYİ Parti % 6.60

SP % 0.92

Hatay’da ne kadar seçmen var?

2014 yerel seçimlerinde Antakya’nın 216 bin 561 seçmeni vardı. Hatay’da aradan geçen 5 yıl içinde 31 Mart seçimlerinde bu sayı tam 243 bin 339’a yükseldi. Antakya’yı en kalabalık seçmen sayısı ile ikinci sıradan takip eden İskenderun’da ise 2014 yılında 164 bin 324 seçmen sayısı bulunuyordu. 2019 yılı 31 Mart seçimlerinde ise İskenderun’un seçmen sayısı 174 bin 221’e çıktı. Hatay’ın en fazla seçmene sahip olduğu bir diğer ilçe ise üçüncü sıradan Defne geliyor. Defne’de 2014 yılı seçmen sayısı 93 bin 209 iken önümüzde ki seçimlere 107 bin 397 seçmenle gireceği gözleniyor.

Hangi ilçede ne kadar seçmen var?

Hatay’a bağlı diğer ilçeler ve bu ilçelerin 2014 yılı yerel seçimlerde ki seçmen sayısı ile 2019 Mart seçimlerinde ki seçmen sayıları şöyle değişti: Dörtyol 2014 yılı 75 bin 581 seçmen, 31 Mart 2019 da 84 bin 728 seçmen. Samandağ 2014 yılı 75 bin 271 seçmen, 31 Mart 2019 da 82 bin 331 seçmen. Kırıkhan 2014 yılı 68 bin 173 seçmen, 31 Mart 2019 da 76 bin 241 seçmen. Arsuz 2014 yılı 54 bin 724 seçmen, 31 Mart 2019 da 63 bin 527 seçmen. Reyhanlı 2014 yılı 50 bin 6936 seçmen, 2019 da 58 bin 076 seçmen. Altınözü 2014 yılı 35 bin 482 seçmen, 2019 da 37 bin 616 seçmen. Hassa 2014 yılı 33 bin 708 seçmen, 31 Mart 2019’da 38 bin 097 seçmen. Erzin 2014 yerel seçimlerinde 27 bin 483 seçmen, 2019 Mart’ta 29 bin 222 seçmen. Payas 2014 yılı 25 bin 688 seçmen, Mart 2019 da 28 bin 380 seçmen. Belen 2014 seçimlerinde 20 bin 946 seçmen, 2019’da 24 bin 017 seçmen. Yayladağı 2014 yılında 18 bin 468 seçmen, 2019 da 22 bin 127 seçmen ve son olarak Hatay’ın en küçük ilçesi olan Kumlu’da 2014 yılında oy kullanan seçmen sayısı 8 bin 015 iken 2019 Mart seçimlerinde bu sayı 9 bin 101 olacak.

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.