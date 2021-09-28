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Yerel Hatay sahillerinde petrol temizliği devam ediyor
Yerel

Hatay sahillerinde petrol temizliği devam ediyor

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının sebep olduğu kirlilik, ekiplerin çalışmalarıyla temizleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 16:05:00 -
Hatay sahillerinde petrol temizliği devam ediyor

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Hatay sahillerindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Temizlik ekibi üyelerinin elleriyle ve tırmıklarla sahilden topladığı petrol atıkları, çöp poşetlerine konularak imha ediliyor.

Çalışmalara, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.

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