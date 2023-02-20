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Siyaset Hatay peş peşe sallandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan depreme yakalandı
Siyaset

Hatay peş peşe sallandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan depreme yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaretinde depreme yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 20:36:00 - 2023-02-20 20:46:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaretinde depreme yakalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü'nü ziyareti sırasında depreme yakalandı.

Hatay'da peş peşe iki deprem

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş'ta da şiddetli şekilde hissedildi. Ardından saat 20.07'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

 
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Yorumlar

Harun raşit öz

Allahım yar ve yardımcımız olsun inşallah kardeşim Allahım yolunuzu açık etsin inşallah

Vatanperver

Istiğfar istiğfar edelim Biz, hiçbir resulü Allah'ın izni ile yalnızca kendisine itaat edilmesinden başka bir amaçla göndermedik. Eğer onlar, kendi kendilerine haksızlık yaptıklarında, sana gelip, Allah'tan bağışlanmalarını dileselerdi ve sen de Resul olarak onların bağışlanmasını dileseydin; Allah'ın tevbeleri kabul edici ve çok merhamet edici olduğunu göreceklerdi.
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