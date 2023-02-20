Hatay peş peşe sallandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan depreme yakalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaretinde depreme yakalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaretinde depreme yakalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Kahramanmaraş'ta Emniyet Müdürlüğü'nü ziyareti sırasında depreme yakalandı.
Hatay'da peş peşe iki deprem
Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş'ta da şiddetli şekilde hissedildi. Ardından saat 20.07'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
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