Hatay namaz vakitleri! Hatay sabah ezanı öğle ezanı ikindi ezanı akşam ezanı yatsı ezan saati!

Hatay namaz vakitleri. Beş vakit namaz, Miraç gecesinde farz kılındı. Namaz, hem maddi hem de manevi kirlerden sahibini temizler. Namaz ruhu temizleyen, kalbi aydınlatan, insanı Allah’ın huzuruna yükselten kıymetli bir ibadettir. Namaz kılmak, Kuran okumak gibi bazı ibadetleri yapabilmek için abdest alırız. Abdest almak için dükkân dükkân dolaşmaya gerek yoktur. Bize yetecek kadar su bulduğumuz her yerde abdest alabiliriz.

Hayat'da ezan kaçta okunuyor?

Dinin direğidir namaz. Müslümanın miracıdır namaz. Kabir azabından kurtuluştur namaz. Hesap günü kurtuluştur namaz. Hatay'da namaz vakitleri, Hatayı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hatay namaz vakitleri günlük, haftalık ve aylık olarak Diyanet İşleri Başkanlığının namaz vakitleri sayfasında açıklanmakta. . Rebiülevvel ayının en önemli günlerinden biri olan Mevlid Kandili günü ibadetini idrak vermek isteyen vatandaşlar Samsun’da akşam ezanı saat kaçta? sorusu sorulmaya başlandı. İşte Hatay sabah ezanı öğle ezanı ikindi ezanı akşam ezanı yatsı ezan saatleri.

Hatay namaz vakitleri

Diyanet namaz vakitleri sayfası üzerinde yayınlanan 29 Ekim Perşembe Hatay ezan saatleri şu şeklide:

Hatay sabah namazı saati imsak 05:29

Hatay öğle namazı vakti 12:24

Hatay ikici namazı saati 15:23

Hatay akşam namaz vakti 17:50

Hatay yatsı namazı saati 19:04

Hatay namaz vakitleri diyanet

Hatay sabah ezanı saat kaçta okunuyor, öğle ezanı kaçta okunuyor, ikindi ezanı saat kaçta okunuyor, akşam ezanı saat kaçta okunuyor, yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? İşte Hatay hatalık namaz vakitleri:

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