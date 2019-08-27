Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kamu personeli alımı 10 öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alımı başvuru şartları

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yeni kamu personeli alım ilanı yayınlandı. İlana göre, Prof, Doçent ve öğretim üyesi statülerinden toplamda 10 akademik personel alımı yapılacağı bildirildi. Başvurular bugün başlamış olup, 9 Eylül 2019'da sona ermektedir. Peki Hatay Mustafa Kemal öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir?

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi öğretim üyesi alım ilanında, üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel başvuru şartları

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)

3- Ön değerlendirme ve Nihai değerlendirme aşamalarında Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100 ‘lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

Unvan şartları Araştırma Görevlisi

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. (Adayların Azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir)

- 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile

- Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

Öğretim görevlisi

1-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

2-Doktora veya Tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

3-Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda;

- En az yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14.11.2018 tarihli yürütme kurulu kararında belirlediği uzmanlık alanları için) Bu kapsamda atanacak öğretim görevlilerinde aranacak tecrübenin muafiyet alanıyla ilgili olması gerekir.

4- Meslek yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İstenilen belgeler

1-Dilekçe (HMKU/İdari/Daire Başkanlıkları/Personel Daire Başkanlığı/Belge ve Formlar kısmından indirilebilir)

2-Başvuru Formu (HMKU/İdari/Daire Başkanlıkları/Personel Daire Başkanlığı/Belge ve Formlar kısmından indirilebilir)

3- Özgeçmiş.

4- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6- Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya EDevlet çıktısı. (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir onaylı belge)

7- Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri.(onaylı)

8- Onaylı Öğrenci Belgesi veya E-Devlet çıktısı. (Lisansüstü Öğrenci olma şartı aranan kadrolar için)

9- 2 adet fotoğraf

10- ALES Belgesi (Geçerliliği devam eden)

11- Yabancı Dil Belgesi.

12- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)

13-Muafiyet durumunu gösterir belge (Merkezi Sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenler için.)

14-Tecrübe belgesi; Resmi kurumlarda geçen süreler için onaylı hizmet belgesi, özelde geçen süreler için iş yerinden alınacak yaptığı işi gösterir belge ve işyeri unvanını gösterir SGK hizmet döküm belgesi (Sadece istenen kadrolar için)

Öğretim üyesi başvuru tarihleri

İlan Tarihi 26 Ağustos 2019

Son Başvuru Tarihi 09 Eylül 2019 (Mesai Bitimi)

Ön Değerlendirme İlan Tarihi 13 Eylül 2019

Giriş Sınavı Tarihi 17 Eylül 2019

Sonuç İlan Tarihi 20 Eylül 2019

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi www.mku.edu.tr

Başvuru Yeri Kadro Birimi(*)

Başvuru Şekli Şahsen veya Posta