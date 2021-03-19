Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi hemşire alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin yayınladığı personel alım ilanında sözleşmeli 20 hemşire alımı yapılacağı duyuruldu. Hemşire personel alım ilanına başvurmak isteyen kişiler başvurunun ne zaman ve nasıl yapılacağını merak etmekte. İşte merak edilen haberin devamı…

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi hemşire alımı ne zaman ve başvuru nasıl yapılır?

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde çalışmak isteyen adayların, 19.03.2021 –05.04.2021 tarihleri arasında www.hmku.edu.tr veya www.mku.edu.tr sitesine girerek elektronik ortamda bulunan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alımına şahsen veya e-posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi hemşire alım başvuru şartları nelerdir?

1-T.C vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

4- 657 sayılı kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

5- Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak,

6- Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak

7- Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak

8- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

9- 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak.

10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.