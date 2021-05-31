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Ekonomi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alıyor

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 38 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 15:22:00 -
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca,Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacak.

Son başvuru tarihi ilanın resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

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