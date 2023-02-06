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Yaşam Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti
Yaşam

Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen ve birçok ilin etkilendiği depremde Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 21:58:00 -
Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve sabah saatlerinde 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketi sonucunda, Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yüzlerce bina yıkıldı. Çok sayıda ölüm haberi geliyor.

Hatay Müftüsü vefat etti

Kahramanmaraş'ta sabah saat 04:17'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketinde ölen 1651 kişinin arasında Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin de yer aldığı öğrenildi.

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