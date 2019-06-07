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Hatay lise taban puanları 2019 Hatay lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 Hayat lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Hatay lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

07 Haziran 2019 Cuma 15:15
Hatay lise taban puanları 2019 Hatay lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 Hayat lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Hatay lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. Dörtyol fen lisesi taban puanı 2019, Hatay adrese dayalı liseler, İskenderun imam hatip lisesi taban puanı, Hatay Antakya fen lisesi, Antakya Atatürk Anadolu lisesi taban puanı, Osman Ötken Anadolu lisesi taban puanı 2019.


ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi taban puanları

İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi taban puanları

DEFNE / Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi taban puanları

DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi taban puanları

ANTAKYA / Osman Ötken Anadolu Lisesi taban puanları

İSKENDERUN / İstiklal Makzume Anadolu Lisesi taban puanları

İSKENDERUN / İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi taban puanları

REYHANLI / Yahya Turan Fen Lisesi taban puanları

KIRIKHAN / Naim Atakaş Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

ANTAKYA / Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

ANTAKYA / Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

İSKENDERUN / İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

ANTAKYA / Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

KIRIKHAN / Melikşah Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

DÖRTYOL / Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ANTAKYA / Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ANTAKYA / Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

İSKENDERUN / İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ANTAKYA / Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ANTAKYA / Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ANTAKYA / Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

ANTAKYA / Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

KIRIKHAN / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

PAYAS / Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

SAMANDAĞ / Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

REYHANLI / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:15
  1. Yozgat
  2. Bilecik
  3. Dörtyol fen lisesi taban puanı 2019
  4. Hatay adrese dayalı liseler
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  6. Hatay Antakya fen lisesi
  7. Antakya Atatürk Anadolu lisesi taban puanı
  8. Osman Ötken Anadolu lisesi taban puanı 2019
  9. Hatay lise taban puanları 2019
  10. Hatay lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul
  11. Hatay Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2019
  12. Hatay Liseleri Yüzdelik dilimleri 2018
  13. Hatay Liseleri Kontenjanları 2019
  14. Hatay liselerin en küçük puanları 2018
  15. Hatay Anadolu Liseleri Kontenjanları
  16. 2018 2019 Hatay Liselerinin Taban ve Tavan Puanları
  17. Hatay Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  18. Hatay Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  19. Hatay Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  20. Hatay İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  21. Hatay Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  22. Hatay Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  23. Hatay Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  24. Hatay Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2018 2019
  25. Hatay Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  26. Hatay Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  27. Hatay Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
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