Hatay lise taban puanları 2019 Hatay lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 Hayat lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Hatay lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. Dörtyol fen lisesi taban puanı 2019, Hatay adrese dayalı liseler, İskenderun imam hatip lisesi taban puanı, Hatay Antakya fen lisesi, Antakya Atatürk Anadolu lisesi taban puanı, Osman Ötken Anadolu lisesi taban puanı 2019.





ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi taban puanları

İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi taban puanları

DEFNE / Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi taban puanları

DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi taban puanları

ANTAKYA / Osman Ötken Anadolu Lisesi taban puanları

İSKENDERUN / İstiklal Makzume Anadolu Lisesi taban puanları

İSKENDERUN / İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi taban puanları

REYHANLI / Yahya Turan Fen Lisesi taban puanları

KIRIKHAN / Naim Atakaş Anadolu LisesiAnadolu Lisesi taban puanları

ANTAKYA / Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

ANTAKYA / Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

İSKENDERUN / İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

ANTAKYA / Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

KIRIKHAN / Melikşah Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

DÖRTYOL / Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ANTAKYA / Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ANTAKYA / Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

İSKENDERUN / İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ANTAKYA / Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ANTAKYA / Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

ANTAKYA / Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

ANTAKYA / Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

KIRIKHAN / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

PAYAS / Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

SAMANDAĞ / Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

REYHANLI / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız