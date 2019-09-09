Hatay İl Emniyet Müdürü trafik kazası geçirdi!
Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk içinde bulunduğu otomobil süt tankeriyle çarpıştı. Kazada Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk hayatını kaybetti.09 Eylül 2019 Pazartesi 13:55
Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil süt tankeriyle çarpıştı. Karabörk ve 2 çocuğu yaralı olarak kurtulurken eşi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil; Niğde'nin Bor İlçesi TOKİ Kavşağında süt tankeri ile çarpıştı.
Kazada Emniyet Müdürü Karabörk'ün ve iki çocuğu yaralı olarak kurtulurken eşi Zuhal Karabörk olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza yerinde incelemeler devam ediyor.
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