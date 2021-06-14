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Ekonomi Hatay Expo 2021 fuar alanına Mersin Şehir Bahçesi yaptırılacak
Ekonomi

Hatay Expo 2021 fuar alanına Mersin Şehir Bahçesi yaptırılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hatay Expo 2021 Fuar Alanına Mersin Şehir Bahçesi Yapım İşi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 14:04:00 -
Hatay Expo 2021 fuar alanına Mersin Şehir Bahçesi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre bu kapsamda Hatay Expo 2021 Fuar Alanına, Mersine Ait Tarihsel Mekanların Kopyalarının Yapılması 1Tk, Ø 80 cm çapında, C 30/37 yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması 1.536,00m, Öngermeli Ankraj Yapılması 2.448,00m vb. 178 kalem imalat yapım işi ihale edilecek. İhale 28.06.2021 tarih ve saat 10:30’da Çankaya Mah. İstiklal Cad. MBB Ek Hizmet Binası A Blok Kat:3 adresinde gerçekleştirilecek. Mersin Şehir Bahçesi’nin 100 gün içerisinde bitirilerek hizmete alınması hedefleniyor.

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