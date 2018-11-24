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Hatay ekibi, Fenerbahçe maçında galibiyet hedefliyor

- Hatay Büyükşehir Belediyespor İdari Menajeri Erdal Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın rövanşı niteliğindeki karşılaşmadan galip ayrılıp, ligde yenilmezlik serimizi devam ettirmek istiyoruz"

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:02
Hatay ekibi, Fenerbahçe maçında galibiyet hedefliyor


HATAY (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak Hatay Büyükşehir Belediyespor, namağlup yoluna devam etme amacında.

Hatay Büyükşehir Belediyespor'un idari menajeri Erdal Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige güzel başladıklarını ve üst üste alınan galibiyetlerin sevindirici olduğunu söyledi.

Galibiyet serisinin sürmesi için ekip olarak çok çalıştıklarını belirten Oktay, "Ligin 6. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan takımımızı zor bir müsabaka bekliyor. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın rövanşı niteliğindeki karşılaşmadan galip ayrılıp, ligdeki yenilmezlik serimizi devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Oyuncuların milli takım arası nedeniyle çok fazla karşılaşmalara hazırlanamadığını belirten Oktay, bu durumun her iki takım için de geçerli olduğunu vurguladı.

Oktay, zorlu bir maç trafiğinin kendilerini beklediğine işaret ederek "Bu haftadan sonra takımımız üç günde bir karşılaşmaya çıkacak ve hepsi de birbirinden zorlu olacak. Taraftarlarımızdan şu ana kadar olduğu gibi yine bizleri yalnız bırakmamaları istiyoruz. Desteklerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 14:02
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