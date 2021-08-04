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Gündem Hatay Dörtyol orman yangını son durum | Hayat orman yangını kontrol altına alındı mı?
Gündem

Hatay Dörtyol orman yangını son durum | Hayat orman yangını kontrol altına alındı mı?

Hatay orman yangını | Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor. Bir yandan yangınlar söndürülürken bir yandan da farklı noktalarda yeni yangınlar başlıyor. Son olarak Hatay’dan orman yanını haberi geldi. Peki, Hatay orman yangını nerede çıktı?

Yeniakit Publisher
2021-08-04 15:11:00 -
Hatay Dörtyol orman yangını son durum | Hayat orman yangını kontrol altına alındı mı?

Türkiye’nin ciğerleri yanıyor. Son bir haftada 100’ü aşkın orman yangını çıktı. Yangınların bir kısmı kontrol altına alındı bir kısmı ise sürüyor. Son olarak Hatay’dan orman yangını haberi geldi. Peki, Hatay orman yangınları söndürüldü mü?

Hatay Dörtyol orman yangını son durum | Hayat orman yangını kontrol altına alındı mı?

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şifalısu mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 5 arazöz ve yer ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin de destek verdiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Helikopterler yangına günde kaç defa su boşaltıyor? Helikopterler günde kaç kez su ikmali yapıyor?

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