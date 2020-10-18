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Aktüel Hatay Dörtyol kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Hatay Dörtyol kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-18 09:47:07 -
Hatay Dörtyol kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Hatay-Dörtyol kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince operasyon düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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