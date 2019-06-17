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Hatay Büyükşehir Belediyespor’da 2 transfer

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final turunda Galatasaray’a yenilerek sezonu tamamlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi Özge Yavaş ve Asena Yalçın’la anlaşma sağladı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:43
Hatay Büyükşehir Belediyespor’da 2 transfer

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final turunda Galatasaray’a yenilerek sezonu tamamlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi Özge Yavaş ve Asena Yalçın’la anlaşma sağladı.


Yeni sezona iddialı giriş yapmak isteyen Hatay Büyükşehir Belediyespor’da, önceki haftalarda Marica Gajic ve Gizem Başaran’la yeniden anlaşılırken, Fenerbahçe’de forma giyen Özge Yavaş ve Mersin BŞB Gelişim’de forma giyen Asena Yalçın takıma dahil edildi.


Bir önceki sezon Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giyen, daha sonra Fenerbahçe’ye transfer olan Özge Yavaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor’la yeniden anlaştı. 28 yaşındaki başarılı oyuncuyla 1 yıllık anlaşma sağlandı.


Guard mevkiinde oynayan ve A Milli Takım formasını da giyen 28 yaşındaki başarılı oyuncu Asena Yalçın’la da 1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:43
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