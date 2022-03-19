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Ekonomi Hatay Büyükşehir Belediyesi tanıtım hizmeti alacak
Ekonomi

Hatay Büyükşehir Belediyesi tanıtım hizmeti alacak

Hatay Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklaya göre tanıtım hizmeti alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 13:48:00 -
Hatay Büyükşehir Belediyesi tanıtım hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre EXPO 2021 Hatay'ın Tanıtım Videoları Aracılığı İle Sosyal Medya Mecralarında Tanıtımının Yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur

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