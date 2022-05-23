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Ekonomi Hatay Belen TOKİ kura sonuçları isim listesi!
Ekonomi

Hatay Belen TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Hatay Belen konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Belen TOKİ 2+1 48 konut ve 3+1 20 konutlar için hak sahipleri çekilen koru ile belli oldu. TOKİ Hatay Belen kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. İşte Hatay Belen TOKİ sonuçları isim listesi.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 11:03:00 - 2022-05-23 11:16:17
Hatay Belen TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Hatay Belen konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Belen TOKİ 2+1 ve 3+1 konutlar için hak sahipleri çekilen koru ile belli oldu. TOKİ Hatay Belen kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Hatay Belen TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Necati Murat Tanyeri

Aliye Kurt

Bestami Arık

İhsan Doğruer

NurullahOzan Ocak

Songül Yalçın

Erkan Vurala

Şemseddin Kahraman

Mustafa Genç

Nevin Sarı

İbrahim Durkal

Özgül Cağşar

 

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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