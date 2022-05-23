Hatay Belen TOKİ kura sonuçları isim listesi!
Hatay Belen konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Belen TOKİ 2+1 48 konut ve 3+1 20 konutlar için hak sahipleri çekilen koru ile belli oldu. TOKİ Hatay Belen kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. İşte Hatay Belen TOKİ sonuçları isim listesi.
Hatay Belen konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Belen TOKİ 2+1 ve 3+1 konutlar için hak sahipleri çekilen koru ile belli oldu. TOKİ Hatay Belen kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
Hatay Belen TOKİ kura sonuçları isim listesi!
Necati Murat Tanyeri
Aliye Kurt
Bestami Arık
İhsan Doğruer
NurullahOzan Ocak
Songül Yalçın
Erkan Vurala
Şemseddin Kahraman
Mustafa Genç
Nevin Sarı
İbrahim Durkal
Özgül Cağşar
TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın