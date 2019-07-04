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Hatay Barosu tiyatro ekibi ilk kez sahne aldı

Hatay Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu bünyesinde kurulan Hatay Barosu Tiyatro Topluluğu Turgut Özakman’ın “Resimli Osmanlı Tarihi” adlı gösterisi Hatay Kültür Merkezinde izleyicilerle buluştu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:21
Hatay Barosu tiyatro ekibi ilk kez sahne aldı

Hatay Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu bünyesinde kurulan Hatay Barosu Tiyatro Topluluğu Turgut Özakman’ın “Resimli Osmanlı Tarihi” adlı gösterisi Hatay Kültür Merkezinde izleyicilerle buluştu.


Tamamı Baro avukatlarından oluşan oyuncu ekibinin rol aldığı tiyatro gösterisi Hatay Barosu tarihinde bir ilk olarak yerini aldı.


Hatay BARO Başkanı Ekrem Dönmez, “Hatay Barosunun da artık bir tiyatro ekibi olduğunu ifade ederek, “Bundan dolayı çok mutluyum. Emeklerini ilmek ilmek işleyerek kısa bir süre içinde bu oyunu çıkaran meslektaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu bir ilk ama son olmayacak. Bundan sonraki oyunları da heyecan ile bekliyoruz” dedi.


Gösterinin sonunda Hatay Barosu Tiyatro Topluluğunda yer alan Avukat oyuncular; Acip Güzel, Ahmet Burak Kutlusoy, Betül Şahmaran, Ersin Kuş, Gizem Coşan, Hatice Tavşan, Kürşat Şenol, Mehmet Çokluk, Özge Kısan, Osman Buğra Tekne, Tugay Uğurlu ve Uğur İnan Genç’e emeklerinden dolayı Başkan Av. Ekrem Dönmez ve Hatay Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu BaşkanıAv. Derya Ece Katayıfçı tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:21
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