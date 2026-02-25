  • İSTANBUL
SON DAKİKA
25 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

25 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

25 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Karikatürünü istifadelerinize sunuyoruz... (25 Şubat 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّاۙ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(59) Onların ardından, namazı bırakan, şehvetlerine uyan bir nesil geldi. İşte bunlar azgınlıklarının karşılığını göreceklerdir.

(Meryem Suresi, 19/59)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

GÜNÜN SÖZÜ:


GÜNÜN KARİKATÜRÜ: 

