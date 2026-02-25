Osimhen sahaya iğneyle çıkacak! Juventus maçı öncesi bomba iddia geldi! Maça saatler kala...
Galatasaray'ın süper makinası için bomba bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'ın süper makinası için bomba bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in Juventus maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu olurken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Haluk Yürekli, Nijeryalı golcünün iğneyle sahaya çıkabileceğini söyledi.
Galatasaray’da Juventus ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçı öncesi gözler Victor Osimhen’e çevrildi. Sarı-kırmızılı yıldızın son durumu futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
TV100 yorumcusu Haluk Yürekli, Victor Osimhen hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.
Yürekli, Osimhen’in Galatasaray’a bağlılığının yüksek olduğunu belirterek maaş nedeniyle maça gitmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
“Osimhen’in Galatasaray’a aidiyeti çok yüksek. Maaşını alamadı diye Konya’ya gitmeyecek bir oyuncu değil. Bu onun zerre umrunda değil” ifadelerini kullandı.
Haluk Yürekli, Osimhen’in Konya maçında oynamamasının nedeninin sakatlık olduğunu söyledi.
Yürekli, diz ağrıları nedeniyle dinlendirilen Osimhen’in Juventus maçında sahada olmasının beklendiğini belirtti.
Deneyimli yorumcu, “Büyük ihtimalle Juventus maçında ilk 11’de oynayacak. İğneyle oynama ihtimali de var” sözleriyle dikkat çekti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23