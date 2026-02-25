  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kazalara yeni önlem geliyor: 70 kilometreyi aşamayacaklar! Burak Özçivit’ten şaşırtan “Eyüpsultan” kararı! Duyanların ağzı açık kaldı İphone tahtından indi: İşte en çok satılan 10 telefon! Ev alırken bu detaya dikkat: Paranız çöp olmasın İstanbul’da film gibi olay! Şüpheliyi elindeki dövme ele verdi “Görünmez” kalkan için imzalar sessiz sedasız atıldı! Isı güdümlü füzeleri manyak edecek “Blok 30” zırhı geliyor Türkiye günde 150 bin metreküp doğalgaz çıkarılacak olan kuyu bulmuş olabilir! Yerin 1250 metre altına iniliyor Osimhen sahaya iğneyle çıkacak! Juventus maçı öncesi bomba iddia geldi! Maça saatler kala...
Spor
9
Yeniakit Publisher
Osimhen sahaya iğneyle çıkacak! Juventus maçı öncesi bomba iddia geldi! Maça saatler kala...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Osimhen sahaya iğneyle çıkacak! Juventus maçı öncesi bomba iddia geldi! Maça saatler kala...

Galatasaray'ın süper makinası için bomba bir iddia ortaya atıldı.

#1
Foto - Osimhen sahaya iğneyle çıkacak! Juventus maçı öncesi bomba iddia geldi! Maça saatler kala...

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in Juventus maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu olurken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Haluk Yürekli, Nijeryalı golcünün iğneyle sahaya çıkabileceğini söyledi.

#2
Foto - Osimhen sahaya iğneyle çıkacak! Juventus maçı öncesi bomba iddia geldi! Maça saatler kala...

Galatasaray’da Juventus ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçı öncesi gözler Victor Osimhen’e çevrildi. Sarı-kırmızılı yıldızın son durumu futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

#3
Foto - Osimhen sahaya iğneyle çıkacak! Juventus maçı öncesi bomba iddia geldi! Maça saatler kala...

TV100 yorumcusu Haluk Yürekli, Victor Osimhen hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

#4
Foto - Osimhen sahaya iğneyle çıkacak! Juventus maçı öncesi bomba iddia geldi! Maça saatler kala...

Yürekli, Osimhen’in Galatasaray’a bağlılığının yüksek olduğunu belirterek maaş nedeniyle maça gitmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

#5
Foto - Osimhen sahaya iğneyle çıkacak! Juventus maçı öncesi bomba iddia geldi! Maça saatler kala...

“Osimhen’in Galatasaray’a aidiyeti çok yüksek. Maaşını alamadı diye Konya’ya gitmeyecek bir oyuncu değil. Bu onun zerre umrunda değil” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Osimhen sahaya iğneyle çıkacak! Juventus maçı öncesi bomba iddia geldi! Maça saatler kala...

Haluk Yürekli, Osimhen’in Konya maçında oynamamasının nedeninin sakatlık olduğunu söyledi.

#7
Foto - Osimhen sahaya iğneyle çıkacak! Juventus maçı öncesi bomba iddia geldi! Maça saatler kala...

Yürekli, diz ağrıları nedeniyle dinlendirilen Osimhen’in Juventus maçında sahada olmasının beklendiğini belirtti.

#8
Foto - Osimhen sahaya iğneyle çıkacak! Juventus maçı öncesi bomba iddia geldi! Maça saatler kala...

Deneyimli yorumcu, “Büyük ihtimalle Juventus maçında ilk 11’de oynayacak. İğneyle oynama ihtimali de var” sözleriyle dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çocuklarımızı kime emanet ediyoruz! Türkiye’nin en büyük çocuk kanallarının arkasındaki isim şoke etti: Sefarad Yahudisi Melih Abuaf!
Gündem

Çocuklarımızı kime emanet ediyoruz! Türkiye’nin en büyük çocuk kanallarının arkasındaki isim şoke etti: Sefarad Yahudisi Melih Abuaf!

Milyonlarca evladımızın her gün hayranlıkla izlediği, dillerinden düşürmediği "Çuf Çuf Çocuk Şarkıları", "Karpuz Adam", "Pırtık" ve "Afacan ..
Teşkilatların 'sandığa yansır' uyarısı AK Parti’yi harekete geçirdi! Milyonların gönlü böyle alınacak...
Gündem

Teşkilatların 'sandığa yansır' uyarısı AK Parti’yi harekete geçirdi! Milyonların gönlü böyle alınacak...

AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının sahadan topladığı mesajların en büyüğünün ‘geçim sıkıntısı’ ile ‘düşük emekli maaşları’ olması ve bu dur..
Trabzonlu ata tohumu üreticisi tehdit ediliyor!
Gündem

Trabzonlu ata tohumu üreticisi tehdit ediliyor!

Trabzon’da ata tohumu üretip isteyenlere ücretsiz dağıtan Fatih Çolak’a tehdit mesajları geliyor.
Bakan Gürlek 'bizim için vazgeçilmez' diyerek açıkladı
Gündem

Bakan Gürlek 'bizim için vazgeçilmez' diyerek açıkladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından düzenlenen iftar programına katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada "Yargı bağıms..
Rus Nikolai, 168 laik yobazdan daha Müslüman çıktı
Gündem

Rus Nikolai, 168 laik yobazdan daha Müslüman çıktı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmak için geldiği Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde yaşayan Rus uyruklu Nikolai Ryba..
O camide 1 yıldır ezan okunmuyor!
Yerel

O camide 1 yıldır ezan okunmuyor!

Diyarbakır Eğil’de yüzlerce kişinin yaşadığı TOKİ yerleşkesinde inşa edilen cami, bir yılı aşkın süredir ibadete açılmadı. Resmi teslim süre..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23