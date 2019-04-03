Hata yok sistematik hırsızlık var! O ilçelere dikkat!

Türkiye genelinde yerel seçim maratonu büyük ölçüde tamamlanırken, ülkenin en önemli şehri İstanbul'da başkanlığı kazanan isim henüz netleşmedi.

Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu arasında çok küçük bir oy farkı olması, gözleri hem tutulan tutanaklara hem de geçersiz sayılan oy pusulalarına çevirdi.

AK Parti, İstanbul'un tüm ilçelerindeki sonuçlara itiraz başvurusunda bulunurken, Binali Yıldırım'ın aldığı oyların binlercesinin tutanaklara işlenmediği ya da birleştirme tutanaklarına yansıtılmadığı görüldü.

Oylar nasıl kaydırıldı?

Vatandaşların oy kullanmasının ardından saat 17 itibariyle sandıkların kapandığı İstanbul'da görevliler oy sayımına başladı.

Sandıklardan çıkan oyların yazıldığı sandık tutanakları ile sandık cetvelinde yazılan oylar arasında tam da bu noktada kaydırmalar yapıldı. İstanbul genelindeki binlerce sandık tutanağı ile sandık cetveli arasındaki rakamlar birbirini tutmadı.

Bu sürecin ardından YSK'ya veri girişleri başladı ve yanlış tutulan kayıtlar, YSK sistemine de bu şekilde yanlış haliyle geçirildi. Burada da YSK'nın birleştirme tutanaklarında kaydırma yapıldığı ve yaklaşık 17 bin oyun sadece bu yöntemle Binali Yıldırım'ın hanesinden silindi ortaya çıktı.



Hangi sandıklarda ne kadar oy sıfırlandı?

Ortaya çıkan tutanaklar, sandık cetvelleri ve YSK'nın sistemine girilen rakamlar karşılaştırıldığında durumun vahameti bir kez daha gözler önüne serildi.

Cumhur İttifakı Adayı Yıldırım'ın, 30 sandıkta 'sıfır' oy aldığı sisteme girilirken, imza altına alınan tutanaklardaki gerçek rakamlar çok daha farklı çıktı.

Usulsüzlük yapılan sandıkların ilçeleri, sandık numaraları, Binali Yıldırım'ın aldığı gerçek oy ve sisteme geçirilen rakamlar şöyle sıralandı:

Sistemde oyların 'sıfırlandığı' sandıklar Kadıköy: 1112 ve 2073 numaralı sandıklar. Yıldırım'dan çalınan oy sayısı 234. Sisteme geçirilen oy sıfır.

Güngören: 1145 ve 1221 numaralı sandıklar. Yıldırım'dan çalınan oy sayısı 257. Sisteme geçirilen oy sıfır.

Çatalca: 1158 numaralı sandık.Yıldırım'dan çalınan oy sayısı 157. Sisteme geçirilen oy sıfır.

Beykoz: 1238 numaralı sandık. Yıldırım'dan çalınan oy sayısı144. Sisteme geçirilen oy sıfır.

Arnavutköy: 1458 numaralı sandık. Yıldırım'dan çalınan oy sayısı 49. Sisteme geçirilen oy sıfır.

Esenyurt: 1734 numaralı sandık. Yıldırım'dan çalınan oy sayısı 149. Sisteme geçirilen oy sıfır.

Avcılar: 2095, 2188 ve 2257 numaralı sandıklar. Yıldırım'dan çalınan oy sayısı 394. Sisteme geçirilen oy sıfır.

Bağcılar: 2106, 2109, 2175, 3196 ve 3299 numaralı sandıklar. Yıldırım'dan çalınan oy sayısı 612. Sisteme geçirilen oy sıfır.

Bayrampaşa: 2114 ve 2121 numaralı sandıklar. Yıldırım'dan çalınan oy sayısı 250. Sisteme geçirilen oy sıfır.

Küçükçekmece: 2146, 2325, 3012, 3056 ve 3366 numaralı sandıklar. Yıldırım'dan çalınan oy sayısı 901. Sisteme girilen oy sıfır.

Üsküdar: 2195, 2299 ve 2415 numaralı sandıklar. Yıldırım'dan çalınan oy sayısı 157. Sisteme girilen oy sıfır.

Ümraniye: 2314 ve 2324 numaralı sandıklar. Yıldırım'dan çalınan oy sayısı 401. Sisteme girilen oy sıfır.

Fatih: 3183 numaralı sandık.

Yıldırım'dan çalınan oy sayısı 154. Sisteme girilen oy sıfır.



12 sandıkta sadece 1 oy yazıldı

Binali Yıldırım'ın adeta 'sıfırlanan' oyları bunlarla da sınırlı değil. İstanbul'un kimi bölgelerinde Yıldırım'ın oylarıyla ilgili tutulan tutanaklarda sadece 1 oyun kayıt altına alınması, AK Parti'nin itirazlarında ne kadar haklı olduğunu da ortaya çıkarıyor.

Sadece 1 oy olarak kayıt altına alınan sandıklar şunlar:

Maltepe: 1182 numaralı sandık. Yıldırım'dan çalınan oy sayısı 130. Sisteme girilen oy 1.

Başakşehir: 1185 numaralı sandık. Yıldırım'dan çalınan oy sayısı 85. Sisteme girilen oy 1.

Bağcılar: 1212 numaralı sandık. Yıldırım'dan çalınan oy sayısı 131. Sisteme girilen oy 1.

Ümraniye: 1239 numaralı sandık. Yıldırım'dan çalınan oy sayısı 71. Sisteme girilen oy 1.

Beykoz: 1347, 1401 ve 1427 numaralı sandıklar. Yıldırım'dan çalınan oy sayısı 397. Sisteme girilen oy 1.

Arnavutköy: 1487 numaralı sandık. Yıldırım'dan çalınan oy sayısı 91. Sisteme girilen oy 1.

Üsküdar: 2136 numaralı sandık. Yıldırım'dan çalınan oy sayısı 78. Sisteme girilen oy sayısı 1.

Bağcılar: 2191 ve 2320 numaralı sandıklar. Yıldırım'dan çalınan oy sayısı 170. Sisteme girilen oy sayısı 1.

Küçükçekmece: 3476 numaralı sandık. Yıldırım'dan çalınan oy sayısı 116. Sisteme girilen oy sayısı 1.



Millet iradesinin hiçe sayıldığı diğer bazı sandıklar

İstanbullu binlerce vatandaşın iradesinin hiçe sayıldığı diğer sandıklarda da Binali Yıldırım'ın aldığı oy ile sisteme yüklenen oylar arasında ciddi farklar göze çarptı.

Örneğin Kartal'daki 1391 numaralı sandıkta Yıldırım'dan 97 oy çalındı, sistemde 2 oy kaydedildi.

Küçükçekmece'deki 2129 numaralı sandıkta Yıldırım'dan 108 oy çalındı, sisteme 3 oy kaydedildi.

Arnavutköy'deki 1263 numaralı sandıkta da Yıldırım'dan 107 oy çalındı ve sisteme 6 oy kaydedildi.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK