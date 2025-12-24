Hastasını tekme tokat döven doktor görevden uzaklaştırıldı

  • İSTANBUL
Hindistan'da hastasını dövdüğü anlar sosyal medyada yayılan doktor görevden uzaklaştırıldı. Dayak yiyen hasta yaşadıklarını anlattı.

Hindistan'ın kuzeyindeki Shimla kentindeki bir hastanede görev yapan doktor Raghav Narula, bir hastayı yumrukladığının görüldüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından görevden uzaklaştırıldı.

36 yaşındaki Arjun Panwae adındaki hasta solunum sıkıntısı şikayetiyle hastaneye gittiğini ve testlerin ardından göğüs hastalıkları servisinde dinlenirken olayın yaşandığını söyledi.

Panwar'ın ifadesine göre doktor kendisiyle konuşurken Hintçede aşırı samimi ve kimi zaman aşağılayıcı kabul edilen "tu" hitabını kullandı. Panwar, bu hitap biçimine itiraz edip kendisine saygılı davranılmasını isteyince tartışma çıktı.

KENDİ AİLENE BÖYLE HİTAP EDİYOR MUSUN? DEDİ, DAYAK YEDİ

The Times of India gazetesine yaşadıklarını anlatan Panwar, "Testten sonra doktorların tavsiyesiyle boş bir yatağa uzanmıştım. Raghav raporlarımı sormaya başladı ve bana ‘tu’ diye hitap etti. Ailesiyle de bu şekilde konuşup konuşmadığını sordum. Bunun üzerine beni dövmeye başladı" dedi.

Hasta yakınları tarafından kaydedilen görüntülerde, doktorun yatağında savunmasız halde duran Panwar'a defalarca yumruk attığı, Panwar'ın ise kendini korumaya çalıştığı görüldü.

Dr. Narula ise iddiaları reddederek, ilk kaba davrananın hasta olduğunu savundu. Doktor açıklamasında "Hastaya saldırma niyetim yoktu. İlk olarak hasta bana kaba davrandı. Kendi savunmamı polise sunacağım" ifadelerini kullandı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından hastane önünde hasta yakınları ve halk toplandı.

Hastane yönetimi ve polis, olayla ilgili iki ayrı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

