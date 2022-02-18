  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hastasını taciz ettiği öne sürülen doktor tutuklandı
Aktüel

Hastasını taciz ettiği öne sürülen doktor tutuklandı

Tunceli'de kadın hastasına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu doktor tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 20:01:00 -
Hastasını taciz ettiği öne sürülen doktor tutuklandı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde kadın hastasına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu doktor tutuklandı.

İlçede aile hekimi olarak görev yapan Pakistan uyruklu doktor İ.H, kadın hastasının "cinsel istismara uğradığı" iddiasıyla şikayette bulunması üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerden sonra adliyeye sevk edilen İ.H. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay