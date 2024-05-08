Hastaneyi beklemeyip ambulansta doğan Nehir bebek paramedik ekibiyle buluştu

Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Kozağacı köyünde yaşayan ve 9 aylık hamile olan Özlem Bilici (32), 25 Nisan tarihinde evde sancıları başlayınca Gölhisar Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan kontrollerde suyunun geldiği anlaşılınca ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Özlem Bilici ambulansta doğum yaptı. 3 kilo 200 gram doğan kız bebeklerine Nehir ismini veren Özlem-Niyazi Bilici çifti üçüncü çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor. Doğumdan 13 gün sonra Nehir bebeğin ambulansta doğumunu gerçekleştiren 112 ekibi İsmail Çelikbaş, Perihan Hasçeltik ve İsmail Hasçeltik, Nehir bebeği evinde ziyaret etti.

Özlem Bilici’nin doğumunu gerçekleştiren ve 5 yıldır paramedik olarak görev yapan Perihan Hasçeltik, "Nöbetimizde Komuta Kontrol Merkezi’nden Gölhisar Devlet Hastanesi’nden Burdur Devlet Hastanesi’ne miadında gebelik olarak sevk görevi verildi. Hastaneye gittiğimizde 32 yaş ve üçüncü doğum olduğu söylendi. Bir saattir hastanede beklemiş ve suyu gelmeye başlamıştı. Bizde gebe arkadaşla birlikte yanımıza bir ebe arkadaş da alarak yola çıktık. Yola çıktığımızda sancısı artınca biraz bekledik doğum başlarsa geri döneriz diye. Doğum gerçekleşmeyince tekrar yola koyulduk. Yaklaşık 10 dakika sonra ambulansta doğum gerçekleşti. Bebek doğduktan sonra ebe arkadaş ile birlikte bebeği ve anneyi stabil hale getirdik ve sağ salim Burdur Devlet Hastanesi’ne teslim ettik. Doğumunu gördüğümüz Nehir bebeği ve ailesini bugün ziyarete geldik. Bebeğimiz büyümüş, 15 günlük olmuş, maşallah diyelim. Buna vesile olmak ve doğumuna yardımcı olmak da güzel bir duyguydu bizim için" dedi.

"Mesleğimde 20 yıl sonra ilk kez böyle bir vaka aldım"

Yaklaşık 20 yıldır paramedik olarak görev yapan ambulans ekip şefi İsmail Çelikbaş ise, "Arkadaşlarım ile birlikte o gün doğum işlemini gerçekleştirdik. 20 yılda ilk defa böyle bir vaka ile karşılaştım. Her zaman çok acil vakalar, ölümler, kalp krizleri, trafik kazaları gibi vakalara değil böyle güzel olayların da olması bize gurur ve onur veriyor. Bugün de aileyi ziyarete geldik, Nehir bebeği yerinde gördük. Annesine, babasına, vatana ve millete hayırlı evlat olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

"Bir hafta önce doğum eğitimi almıştık"

Ekip olarak yaklaşık bir hafta önce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kendilerine doğum eğitimi verildiğini de söyleyen Paramedik İsmail Çelikbaş, "Yaklaşık bir hafta önce doğum eğitimi almıştık bakanlığımız ve müdürlüğümüz sayesinde. Eğitimin üzerine de bu olayın gerçekleşmesi çok güzel oldu. Bu eğitimde bize yardımcı olan eğitmenlerimize ve müdürlüğümüze çok teşekkür ederiz" sözlerini sarf etti.

Nehir bebeğin babası Niyazi Bilici kızlarının doğumunda yardımcı olan ekibe teşekkürlerini sunarken anne Özlem Bilici ise, "25 Nisan tarihinde evde sancım başlayınca Gölhisar Devlet Hastanesi’ne gittim. Orada ebelerimiz ve sağlık çalışanlarımız yardımcı oldu. Ambulans ile Burdur’a gidecektim ama yolda doğumum başlayınca ambulanstaki sağlık çalışanlarımız ve ebemiz yardımıyla doğumum gerçekleşti. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bebeğimi onların sayesinde sağlıklı bir şekilde kucağıma aldım" dedi.

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