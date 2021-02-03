Hastaneye kaldırılmıştı! Mahmut Tuncer'in eşinden açıklama geldi

Mahmut Tuncer sevenlerinin korkuttu. Akşam saatlerinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye giden türkücü, gece tekrar rahatsızlanması üzerine tekrar hastaneye kaldırıldı. Tuncer'den gelen haber sevenlerini korkuturken eşinden sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi.

59 yaşındaki Mahmut Tuncer, akşam saatlerinde omuz ağrısı nedeniyle hastaneye gitti. Yapılan kontrollerin ardından evine dönen Tuncer gece ise tansiyonu aniden yükselince eşi Işıl Tuncer tarafından tekrar hastaneye götürüldü.

Mahmut Tuncer'in son hali sevenlerini korkuttu. Yaşanan gelişmenin ardından usta türkücünün endişeli sevenlerine ilk açıklama Işıl Tuncer'den geldi.

Sabaha kadar hastanede kalan sanatçı taburcu edildi. Işıl Tuncer doktorların eşinin kalbinde kalınlaşma tespit ettiğini belirtti ve "Gerçekten nazar değdi. Şimdi tedavi sürecimiz başlayacak. İnşallah her şey çok iyi ilerleyecek" dedi.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs pandemisini trafikte araba kullanmaya benzeten türkücü, "Araba kullanırken her iki şoför de o aracı iyi niyetle sürmezse, yani biri gaza basar, biri gaza basmazsa veya biri çok iyi sürer, diğeri kötü sürerse bir de bakmışsın ki trafik kazası meydana gelmiş.

Ama her iki taraf da kullandıkları araçları iyi kullanırlarsa trafik kazası söz konusu bile olmaz. Bu durum pandemide de aynı" demişti.