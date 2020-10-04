  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hastaneye kaldırılan Trump iyi durumda
Dünya

Hastaneye kaldırılan Trump iyi durumda

Koronaya yakalanan ABD Başkanı Trump, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Trump, Beyaz Saray’dan üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen başkanlık helikopterine bindi. Basına “her şey yolunda” işarete yapan Trump, Walter Reed Askeri Hastanesine gitti.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 22:05:00 -
Hastaneye kaldırılan Trump iyi durumda

Trump, Twitter hesabından yayınladığı video mesajında, “Gayet iyi olduğumu düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Trump’ın doktoru Sean Conley da ABD Başkanı’na ilaç tedavisine başlandığını belirterek, “Başkan’ın çok iyi olduğunu bildirmekten dolayı mutluyum” ifadesini kullandı. Remdesivir’in ilk dozu uygulanan Trump’ın rahatça dinlendiği ve oksijen takviyesine ihtiyaç duymadığını belirtildi.

Bu arada; ABD’de Wisconsin eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Ron Johnson’ın da koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarımda başa güreşiyoruz! Avrupa’da birinciyiz, dünyada ilk 10’dayız
Ekonomi

Tarımda başa güreşiyoruz! Avrupa’da birinciyiz, dünyada ilk 10’dayız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin her alanda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan 'ihanet dolu' paylaşım! Türkiye düşmanlığının altında ne var?
Siyaset

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan 'ihanet dolu' paylaşım! Türkiye düşmanlığının altında ne var?

Türkiye'nin başarısını itibarsızlaştırmak isteyen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından skandal payl..
Ermenistan'ı sarsan operasyon! Araik Harutyunyan vuruldu
Gündem

Ermenistan'ı sarsan operasyon! Araik Harutyunyan vuruldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Araik Harutyunyan’ın ağır yaralandığını açıklad..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay