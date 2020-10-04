Hastaneye kaldırılan Trump iyi durumda
Koronaya yakalanan ABD Başkanı Trump, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Trump, Beyaz Saray’dan üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen başkanlık helikopterine bindi. Basına “her şey yolunda” işarete yapan Trump, Walter Reed Askeri Hastanesine gitti.
Trump, Twitter hesabından yayınladığı video mesajında, “Gayet iyi olduğumu düşünüyorum” ifadesini kullandı.
Trump’ın doktoru Sean Conley da ABD Başkanı’na ilaç tedavisine başlandığını belirterek, “Başkan’ın çok iyi olduğunu bildirmekten dolayı mutluyum” ifadesini kullandı. Remdesivir’in ilk dozu uygulanan Trump’ın rahatça dinlendiği ve oksijen takviyesine ihtiyaç duymadığını belirtildi.
Bu arada; ABD’de Wisconsin eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Ron Johnson’ın da koronavirüse yakalandığı bildirildi.