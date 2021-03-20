Hastaneye kaldırılan Ali Sunal'dan haber geldi
Koronavirüse yakalandığı öğrenilen ve hastaneye kaldırılan Ali Sunal, taburcu olduğunu açıkladı.
Yeni anne olan Ezo Sunal, doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalanmıştı. İlk kez ebeveyn olan Sunal’ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan abisi Ali Sunal’ın da testi pozitif çıkmıştı.
Ayrıca 43 yaşındaki Ali Sunal’ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade’nin de koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.
Durumu ağırlaşan Ali Sunal hastaneye kaldırılmıştı. Sunal, sosyal medya hesabından corona virüsü yendiğini açıkladı.
Sunal, "Tedavim bitti, eve çıktım. Sağlık durumum iyi. Kendinize çok dikkat edin" ifadelerini kullandı.