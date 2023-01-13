Hastaneye kaldırılan Akşener’de flaş gelişme

Dün akşam kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, bu sabah taburcu oldu. Doktoru ve İYİ Parti yetkilileri tarafından ciddi bir durumunun olmadığı, hafif bir çarpıntı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı vurgulanan Akşener, hastane çıkışı basın mensuplarına açıklama yapmadı.

Konuyla ilgili sabah saatlerinde bir açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Genel Başkanımız birazdan taburcu olup hastaneden ayrılacaklar. Şu anda bir basın değerlendirmesi veya bir soru-cevap almayacak ve buradan yola çıkacaklar. Türkiye’nin çok ağır sorunları var. Türkiye çok ağır bir eşikten geçiyor. İYİ Parti ve Genel Başkanımızın sorumluluğu, ülkesine olan sevdası nedeniyle çok ağır bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle son dönemde gece gündüz demeden alığı sorumluluklarla karış karış ülkemizi dolaşan cesur bir insan. Dolayısıyla bu ağır tempo içerisinde biraz yoruldu Genel Başkanımız. Bu yüzden birkaç gün istirahat edecek" dedi.

"YOĞUN BİR ÇALIŞMA TEMPOSU NETİCESİNDE KALBİNDE BİR RİTİM BOZUKLUĞU OLDU"

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de Akşener’in çok ağır bir tempoda çalıştığını belirterek, "Hem yoğun bir stres hem de yoğun bir çalışma temposu neticesinde kalbinde bir ritim bozukluğu oldu. Şu an her şey yolunda, tüm tetkikler olumlu ama istirahat etmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.