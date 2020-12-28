Hastanenin atıl malzemelerini kullanarak sterilizasyon cihazı geliştirdiler

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER / HAYDAR TOPRAKÇI - İzmir'de bir üniversite hastanesi, odaları sterilize etmek amacıyla atıl durumdaki malzemeleri kullanarak taşınabilir sterilizasyon cihazı geliştirdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi Kalite İyileştirme, Geliştirme Müdürlüğü ile Biyomedikal Müdürlüğü çalışanları, 3 ay önce, kapalı mekanlarda havadaki virüs ve bakterilere karşı sterilizasyon cihazı yapmaya karar verdi.

Bu kapsamda hastanenin atıl tıbbi malzemelerinden yararlanan ekip, 4 ultraviyole lambası kullanarak taşınabilen bir cihaz geliştirdi.

Cihazı geliştiren ekipte yer alan biyomedikal mühendisi Şeyma Yol, AA muhabirine, sterilizasyon cihazını yapan firmaların, Kovid-19 süreci nedeniyle taleplere hızlı yanıt veremediğini, cihaz fiyatlarının da hayli yükseldiğini söyledi.

Ekip arkadaşlarıyla bir cihaz tasarlamaya karar verdiklerini belirten Yol, şu bilgileri verdi:

"Gözle görülemeyen mikro organizma ve virüsleri, klor tablet yerine ultraviyole ışınlarıyla da dezenfekte edebileceğimizi düşündük. Literatür araştırması ve incelemeler yaptık. En etkili dalga boyunun 254 nanometre ultraviyole ışını olduğunu gözlemledik. Bunu ergonomik hale nasıl getirebiliriz, diye düşündük. Her odaya taşınabilir olması, bizim için çok önemliydi. Atıl durumda olan serum askısı ve 3 adet çöp kovası kapağıyla tasarımı, taşınabilir hale getirdik."

Ultraviyole ışınlarının, hasta odalarının her köşesine ulaşabilmesi için UV lambalarını 360 derece olarak konumlandırdıklarını, ışınları gözle görülemeyen tüm yüzeylere eşit şekilde ulaştırmayı hedeflediklerini aktaran Yol, "Personel, cihazı odaya yerleştirerek fişini prize takıyor ve uyarı levhasını astığı kapıyı kapatarak cihazı dışarıdan uzaktan kumanda ile çalıştırıyor. Cihazın bir saat çalışması, odadaki tüm virüs ve bakterileri öldürmek için yeterli oluyor."

Hastanenin biyomedikal birimi müdürü Ahmet Görmüş de kısa sürede yaptıkları 20 sterilizasyon cihazının, başta Kovid-19 servisi olmak üzere hastanenin tüm poliklinik ve odalarında kullanıldığını ifade etti.

Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Ecemiş de Kovid-19 sürecinde hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması için ortam dezenfeksiyonunun önemli bir sorun olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımızın tasarladığı cihaz sayesinde, artık hastalarımız gönül rahatlığıyla hastanemize geliyor. Sağlık çalışanlarımız da çalışma ortamları sık sık virüslerden arındırıldığı için rahatlıkla çalışıyorlar." diye konuştu.

Hastanede tedavi gören Akgün Vardarcık ise sterilizasyon cihazını ilk gördüğünde çok şaşırdığını ifade ederek, "Ben yokken üzerinde ultraviyole ışınlarının bulunduğu cihazı odama kuruyorlar. Bir süre çalışıyor. Ardından gönül rahatlığıyla odama giriyorum." diye konuştu.



