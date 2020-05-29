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Sağlık

Hastanelerin normalleşme süreci öncesinde toplantı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran’dan itibaren normalleşecek olan hastaneler için Düzce’de ön toplantı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 18:26:27 -
Hastanelerin normalleşme süreci öncesinde toplantı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran’dan itibaren normalleşecek olan hastaneler için Düzce’de ön toplantı gerçekleştirildi.


Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 1 Haziran’dan itibaren normalleşecek olan hastanelerde ki son çalışmaları ve korona virüs süreci ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Yeni normalleşme sürecinde yapılacak çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıya Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Volkan Temi, Halk Sağlığı Başkanı Uz. Dr. Ökkeş Kepek ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Yılmaz katıldı.

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