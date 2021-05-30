Hastaneleri vuran Esed’e ödül

Tahsin Han

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Çin hegemonyasında bir kuruma dönüştüğü yeni bir skandal daha ortaya çıktı... Suriye’de 10 yıldır devam eden iç savaşta sayısız sağlık merkezini bombalayan Esed rejimi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İcra Kurulu’na alındı.

DSÖ’nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Esed rejimine bağlı Sağlık Bakanlığı, DSÖ’nün İcra Kurulu’na dahil edildi.

Yakın zamanda alınan kararla 34 kişilik DSÖ İcra Kurula dahil edilen Esed rejimi Sağlık Bakanı Hasan Muhammed el Gabbaş, 2021-2024 arasında 3 yıl süreyle görev yapacak.

İnsan hakları yetkilileri ve aktivistler ise katil Esed rejiminin, Dünya Sağlık Örgütü’nün İcra Kurulu’na dahil edilmesine tepki gösterdi.

2011 yılından bu yana, müttefikleri Rusya ve İran ile birlikte Esed rejiminin, Suriye’de yüzlerce sağlık merkezini, hastaneyi ve diğer sağlık kuruluşunu bombalayarak yıktığını belirten aktivistler, saldırılarda katledilen doktor, hemşire ve salık çalışanlarının anısına ihanet edildiğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle Çin yönetimini korumacı bir tavır sergileyen DSÖ’nün Esed’in bakanını da Pekin yönetiminin isteğiyle İcra Kurulu üyeliğine aldığı iddia edildi. Bu yolla Esed rejimi uluslararası arenada kabul edilmesine katkı sağlanacak.

